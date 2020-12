Chủ động công tác khám chữa bệnh trong thời tiết rét đậm, rét hại

Bộ Y tế vừa ban hành Công điện số 1950/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TW ngày 12-12-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Bộ Y tế (Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện một số nội dung như: Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để có phương án chuẩn bị phòng, chống.

Cùng với rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, các đơn vị cần tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giữ ấm cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, học sinh; thực hiện hướng dẫn cho người dân cách giữ ấm và chống rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp, tim mạch; bảo đảm an toàn trong việc sưởi ấm tại nhà nhất là vào ban đêm, không để gây ngộ độc khí do bếp than, củi.

Các cơ sở y tế tổ chức trực chuyên môn, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giữ ấm, tránh rét cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế./.

