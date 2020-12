Triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2021

Sáng 17-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2021.

Năm 2020, BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và phối hợp với các ngành, các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Trong năm, các đơn vị BĐBP đã tập trung tuần tra, kiểm soát; thu thập, nghiên cứu, xử lý 583 tin báo (trong đó có 422 tin có giá trị); triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; bắt xử lý 16 vụ với 19 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; phát hiện, bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ với 74 đối tượng có hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, thủy sản, giao thông thủy nội địa, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 580 triệu đồng. Duy trì công tác phối hợp trao đổi thông tin, thông báo tình hình với Hải đoàn biên phòng, Vùng I Hải quân, Vùng Cảnh sát biển I… Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; phòng chống dịch COVID-19 trong kiểm soát xuất nhập cảnh. Chỉ đạo các đơn vị bổ sung phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đã tổ chức cứu nạn 4 vụ, 3 phương tiện với 19 thuyền viên, cứu sống 2 ngư dân; chủ động tham gia phòng chống lụt bão; tổ chức kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão an toàn…

Năm 2021, BĐBP tỉnh tập trung thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo vệ đơn vị địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc vùng biển của tỉnh, kịp thời phát hiện và phối hợp xua đuổi, bắt giữ, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân, khai thác hải sản, khai thác cát trái phép. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng chủ động tham mưu đề xuất chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống về bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Thanh Tuấn