Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều 26-11

Chiều 26-11, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, xăng, dầu đồng loạt tăng giá, xăng RON92 có giá 14.494 đồng/lít, xăng RON95 không cao hơn 15.351 đồng/lít.

Theo sự điều chỉnh này, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 14.494 đồng/lít (tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành); xăng RON95-III không cao hơn 15.351 đồng/lít (tăng 650 đồng/lít so với giá hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.434 đồng/lít (tăng 596 đồng/lít so với giá hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 10.138 đồng/lít (tăng 576 đồng/lít so với giá hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.742 đồng/kg (tăng 651 đồng/kg so với giá hiện hành).

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định, nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 26-11.

Tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục được kiểm soát khá tốt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tích cực được phục hồi, chuẩn bị hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng, nỗ lực giữ ổn định hoặc giảm giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện ở mức 100 đồng/lít/kg đến 900 đồng/lít đối với các loại xăng dầu).

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 850-1.600 đồng/lít./.

