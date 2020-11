Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Chiều 26-11, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2020 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ðại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh; Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu; Trần Minh Thắng, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp; phòng, chống đại dịch COVID-19; hoàn thành tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 103 cán bộ đối tượng 3; 74 lớp cho 4.219 cán bộ đối tượng 4; 5 lớp cho 547 vị tăng, ni Phật giáo. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Lãnh đạo bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính, vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ. Cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, an toàn tuyệt đối. Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương Quân đội; tiếp tục giải quyết hồ sơ các đối tượng còn tồn sót theo Quyết định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 28, 202 của Bộ Quốc phòng. Hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Năm 2021, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết Ðại hội đảng bộ các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh mới sửa đổi, bổ sung. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân đầu xuân. Phối hợp với các lực lượng phòng, chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biển, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng Ðảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong đề nghị Ðảng ủy quân sự các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nền nếp sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, xây dựng Ðảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp; làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho quần chúng ưu tú, thanh niên trước khi nhập ngũ. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định; lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tăng cường quản lý tình hình chính trị nội bộ, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, đảm bảo lực lượng vũ trang tỉnh luôn trong sạch về chính trị nội bộ, an toàn trong mọi hoạt động. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Trước mắt, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2021; đảm bảo chính sách hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biển, không để bị động, bất ngờ; tập trung vào dịp Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, các lễ hội truyền thống của địa phương./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn