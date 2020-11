UBND tỉnh chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và vụ xuân năm 2021

Để chủ động giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ xuân 2021 trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ngày 23-11-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 964/UBND-VP3 yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, Sở NN và PTNT phải tập trung phối hợp với các huyện, thành phố: Hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, vật tư nông nghiệp để phục vụ sản xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh và đáp ứng nhu cầu sản xuất; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh mương, làm đất, thực hiện tốt chiến dịch thủy lợi nội đồng; hướng dẫn bà con nông dân biện pháp kỹ thuật thâm canh cây trồng, chăm sóc đàn vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, an toàn dịch bệnh. Yêu cầu các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở NN và PTNT xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tích cực phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa... Các công ty thủy nông khẩn trương hoàn thành tu bổ hệ thống công trình thủy lợi trước thời điểm các hồ thủy điện xả nước; chủ động phương án và đảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất theo thời vụ, điều kiện đồng đất thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, để tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, bền vững, UBND tỉnh đã giao Sở NN và PTNT tập trung tham mưu UBND tỉnh một số nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình thời gian: ban hành chỉ thị về phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2021; xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 130/UBND-VP2 ngày 20-10-2020); đồng thời tham mưu UBND tỉnh. Trình HÐND tỉnh ban hành nghị quyết về khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp tháng 12-2021 và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Xây dựng kế hoạch nhằm phát triển đồng bộ các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa, đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị, chương trình thúc đẩy sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản phẩm OCOP... và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ nông sản./.

Thanh Thúy