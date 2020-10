Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 của tỉnh ta

Sáng 14-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương do đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương đã về kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 của tỉnh ta. Làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ sáng ngày 14-10, tỉnh ta có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió trong đất liền cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Lượng mưa bình quân trên địa bàn tỉnh 30,5mm. Đến 6h sáng ngày 14-10-2020, lực lượng chức năng đã kêu gọi 2.117 phương tiện/6.083 ngư dân vào neo đậu tại bến, bãi an toàn. Số phương tiện tàu, thuyền của tỉnh neo đậu ngoại tỉnh là 13 phương tiện/93 ngư dân. Số phương tiện ngoại tỉnh neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ là 135 phương tiện/837 ngư dân. Toàn bộ 1.228 lao động/1.019 lều, chòi khu vực ven biển được vận động vào nơi tránh trú bão. Huyện Hải Hậu đã sơ tán 550 người dân, trong đó thị trấn Thịnh Long 430 người, khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Lý 70 người, khu vực ngoài đê 50 người vào nơi an toàn tránh trú.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình xử lý hố sạt sập tại Km25+320 và Km25+770 trên tuyến đê biển thuộc địa bàn thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu). Tổng diện tích 2 hố võng, sập, sạt là 278m2. Sở NN và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo đơn vị liên quan huy động lực lượng và tiến hành xử lý giờ đầu bằng cách trải vải lọc, xếp rọ thép kích thước (2x1x)m đựng đá hộc phủ lên trên hố võng, sạt, liên kết các rọ thép lại với nhau bằng dây thép buộc chặt. Công tác xử lý khẩn cấp giờ đầu đã hoàn thành trước khi bão đổ bộ vào đất liền nên đến thời điểm Đoàn đi kiểm tra, toàn tuyến đê vẫn an toàn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong việc xử lý các sự cố sạt, sập, võng trên tuyến đê biển, góp phần bảo đảm an toàn tuyến đê biển của tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các ngành chức năng, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống bảo đảm an toàn cho người dân. Sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu. Bằng mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh neo đậu tại các khu vực bến bãi neo đậu./.

