Cung ứng gần 2 tỷ kWh điện thương phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng sản lượng điện đã cung ứng đạt gần 2 tỷ kWh, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73% kế hoạch của năm 2020. Các thành phần phụ tải tiêu thụ điện lớn gồm quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 45,7%; công nghiệp, xây dựng 44,6%, còn lại là các lĩnh vực khác như nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Nhằm củng cố an toàn hệ thống điện trong mùa bão lũ và để đáp ứng yêu cầu cung ứng điện tăng cao dịp cuối năm, Công ty vừa hoàn thành đầu tư 24 dự án các loại; trong đó đã lắp đặt mới 36 trạm biến áp, tổng công suất 10.950kVA; xây dựng mới và cải tạo 99,25km đường dây trung thế, 45,5km đường dây hạ thế; treo lắp mới 10 trạm cắt Recloser; thay mới 2 tủ xuất tuyến tại Trạm 110kV Lạc Quần; lắp đặt 23 tủ RMU ở khu vực thành phố Nam Ðịnh; xây dựng 44km cáp quang liên lạc giữa các trạm biến áp đầu nguồn... Từ nay đến cuối năm, Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh tiếp tục tăng cường các giải phảp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng trên địa bàn. Ðẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện đang thực hiện. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, các dịch vụ đa kênh, dịch vụ điện tử; tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra./.

Xuân Thu