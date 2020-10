Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt phòng, chống bão số 7

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xuống địa bàn, bám sát cơ sở, phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, Phòng Công Thương, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố triển khai ứng phó với tình huống mưa lớn diện rộng do bão số 7 gây ra. Các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương gia cố, sửa chữa ngay các hư hỏng trên hệ thống công trình giao thông quản lý, lưu ý khơi thông miệng các cống ngang đường, rãnh dọc, chặt tỉa cành cây,… để phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại và bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; triển khai kiểm tra đảm bảo giao thông các tuyến đường quản lý và các điểm vượt sông như bến phà Đống Cao, Đại Nội, Sa Cao, cầu phao Ninh Cường; chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ, có phương án chuẩn bị tháo và cất các phương tiện phao, phà, ca nô vào nơi neo đậu an toàn khi có lệnh; thực hiện các phương án phân luồng giao thông theo kế hoạch, báo hiệu, phong tỏa, cảnh báo khu vực các tuyến đường, cầu, bến bãi... bị hư hỏng gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Phòng Công Thương, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và có các giải pháp phù hợp để đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt không xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường; đặc biệt lưu ý kiểm tra các bến vượt sông trên địa bàn quản lý, không cho phép chủ phương tiện hoạt động khi có lũ lớn, mưa gió sóng lớn; chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố đôn đốc đơn vị thi công các công trình (do địa phương làm chủ đầu tư) có kế hoạch phòng chống lụt, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ để kịp thời báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN Sở, tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Thành Trung