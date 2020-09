Khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngày 18-9-2020, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân địa phương tới dự.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 17-1-2020, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1135 ngày 15-5-2020. Dự án có tổng chiều dài tuyến 65,58km đi qua 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Điểm đầu tuyến kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy); điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng). Trong đó, một số đoạn trùng với Quốc lộ 37B (từ Km19+295 đến Km24+540), Quốc lộ 21 (từ Km39+780 đến Km46+050) và đoạn thuộc dự án cầu Thịnh Long (từ Km46+050 đến Km49+136) với chiều dài khoảng 14,6km. Như vậy, tổng chiều dài thực xây dựng là 50,98km (làm mới 38,02km; mở rộng, nâng cấp 12,96km); quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m nền 12m. Trên tuyến xây dựng mới 3 cầu, 16 cống hộp lớn, 210 cống ngang đường và 6 vị trí nút giao chính. Nhà thầu xây lắp được lựa chọn là liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong và Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành thực hiện; thời gian thực hiện hợp đồng trong 45 tháng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Đây là tuyến giao thông huyết mạch, khi hoàn thành sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông của các tỉnh ven biển trong khu vực và hệ thống giao thông quốc gia, phát huy hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai thực hiện; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các địa phương có tuyến đường đi qua; đồng thời đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển của tỉnh…, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ngành liên quan tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Để dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng cùng các sở, ngành liên quan tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Nhà thầu thi công tập trung thiết bị, vật tư, nhân lực; áp dụng các công nghệ tiên tiến vào thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; có kế hoạch, phương án thi công đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Sở Giao thông Vận tải thường xuyên cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm có mặt tại công trường cùng với tư vấn giám sát để theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai dự án, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho tỉnh Nam Định đầu tư nhiều công trình giao thông huyết mạch đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tỉnh Nam Định tiếp tục được đầu tư phát triển, trong đó có các công trình giao thông có tính chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão./.

