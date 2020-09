Nam Trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), UBND huyện Nam Trực chỉ đạo phòng Công Thương huyện tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông trên địa bàn, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường, cầu, cống đã xuống cấp theo phân cấp quản lý. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo giao thông trên các tuyến đường đang thi công, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra. Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, thu dọn mặt bằng công trường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và an toàn giao thông xong trước ngày 14-9-2020. Lực lượng công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là trước và trong giai đoạn diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm các quy định về giá cước đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe trên các tuyến đường giao thông. Đài phát thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền và thời lượng phát thanh các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có trọng tâm, trọng điểm như: Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia; không chở quá tải, quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết, kinh doanh, buôn bán... UBND các xã, thị trấn duy tu, sửa chữa, thu dọn vệ sinh môi trường, chặt tỉa, phát quang tán cây trên các tuyến đường đảm bảo tầm nhìn vì an toàn cho người tham gia giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm an toàn tại các bến khách ngang sông nhất là trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) từ ngày 23 đến 25-9-2020. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: Phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp./.

Thanh Hoa