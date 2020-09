hoạt động hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Trực Ninh triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Trực Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. Phát động làm vệ sinh môi trường trước, trong khuôn viên trụ sở, các khu dân cư, các tuyến đường giao thông, kênh mương. Kiểm tra, kiểm soát, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các xã, thị trấn ven Quốc lộ 21, Quốc lộ 37B (đường 56 cũ), tỉnh lộ 487 (đường Đen), tỉnh lộ 488B (đường 53A, 53B cũ), tỉnh lộ 490C (đường 55 cũ) phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu tuyên truyền dọc hai bên đường. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện thực hiện tốt việc tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và phòng chống cháy nổ. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Việt Thắng