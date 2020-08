Thúc đẩy tiến độ thu phí không dừng

Ngày 23-8, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, đã có văn bản đề nghị các địa phương thúc đẩy tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) trên toàn quốc theo Quyết định 19/2020/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu kết nối liên thông và hoàn thành trước ngày 31-12 tới.

Bộ GTVT đề nghị các địa phương khẩn trương tự thực hiện hệ thống ETC, nếu tự tổ chức không khả thi thì chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đã được Bộ GTVT lựa chọn để thu phí ETC cho các trạm do mình quản lý bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ GTVT giao Tổng cục Ðường bộ Việt Nam phối hợp các địa phương, nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống ETC do Bộ đang triển khai.

Việc triển khai thu phí ETC để thay thế phương thức thu phí thủ công một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện nhằm tăng cường minh bạch trong thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã chia hệ thống trạm thu phí do Bộ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành hai giai đoạn (giai đoạn 1 gồm 44 trạm, giai đoạn 2 gồm 33 trạm; trong đó có một số trạm do địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tham gia vào dự án giai đoạn 1) và đã lựa chọn hai nhà cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện. Dự án giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC là nhà cung cấp dịch vụ, dự án giai đoạn 2 do Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ./.

Theo nhandan.com.vn