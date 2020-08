Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Chiều 24-8-2020, Sở GD và ÐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thành tích của ngành GD và ĐT tỉnh năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020 là năm học có nhiều biến động, khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên toàn ngành GD và ÐT tỉnh đã nỗ lực sáng tạo trong việc ứng phó với những thay đổi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ổn định, phát triển. Ngành GD và ÐT tỉnh đã đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ, tạo động lực cho giáo viên, cán bộ quản lý tích cực, chủ động, sáng tạo trong quản lý và dạy học cũng như trong tự học, tự bồi dưỡng; rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai Ðề án ngoại ngữ 2020 và Ðề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động của cụm trường; đổi mới cách tiếp cận trong việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018; linh hoạt, kịp thời tổ chức dạy học qua internet và trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành các điều kiện triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông 2018... Ðối với giáo dục mầm non, toàn ngành có 100% trường mầm non nuôi ăn bán trú; 95,24% trẻ nhà trẻ, 97,78% trẻ mẫu giáo được nuôi ăn bán trú; 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi ở trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo giảm so với đầu năm học, khống chế tỷ lệ trẻ béo phì. Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở các cấp học được thực hiện tốt. Năm học 2019-2020, tỉnh ta có 78/93 học sinh tham dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải; 12 học sinh được tham dự chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, trong đó 2 học sinh xuất sắc đã được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán học và Hoá học; em Ðàm Thị Minh Trang đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; em Trần Nhật Minh được chọn vào đội tuyển Toán của Việt Nam tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 61 do Cộng hòa Liên bang Nga tổ chức diễn ra vào tháng 9-2020. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 56 đơn vị tham gia với 383 học sinh của cả 3 cấp học (tiểu học, THCS và THPT). Kết quả có 186 em đoạt giải. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ GD và ÐT phát động, Nam Ðịnh là 1 trong 10 tỉnh có số lượng học sinh tham gia đông nhất toàn quốc với chất lượng bài thi tốt, được Bộ GD và ÐT tặng Bằng khen. Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 do Bộ GD và ÐT tổ chức, Dự án “Sản xuất, kinh doanh màng bọc thực phẩm đa năng thân thiện với môi trường thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-Nano-Cellulose và Berberin” của Trường THPT Nguyễn Khuyến được chọn vào vòng Chung kết toàn quốc và xuất sắc đoạt giải Nhì…

Năm học 2020-2021, ngành GD và ÐT tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD và ÐT; đẩy mạnh công tác truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài biểu dương thành tích xuất sắc ngành GD và ÐT đạt được trong năm học 2019-2020 và nhấn mạnh: Năm học 2020-2021, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD và ÐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Chủ động rà soát đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non, trường phổ thông để đưa ra kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo bổ sung, đào tạo nâng chuẩn hợp lý, đặc biệt là từ nay đến năm 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp: Ðổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học, đổi mới mô hình quản trị nhà trường theo hướng hiện đại. Ðổi mới công tác quản lý, những mô hình quản lý hiện đại, thông minh và hiệu quả cần được triển khai ở quy mô rộng hơn và cần công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý. Sở GD và ÐT phối hợp với Sở Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn về các khoản thu, chi, đóng góp trong các cơ sở giáo dục./.

