Sáng 19-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, trên cả nước tính đến 18h ngày 18-8, có 989 trường hợp mắc COVID-19 tại 41 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh ta đến nay có 8 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, chuyển lên bệnh viện tuyến trên 1 bệnh nhân, 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với 4 bệnh nhân đang điều trị: 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Trung đoàn 180, Vụ Bản), hiện đang cách ly 145 trường hợp; trong đó có 138 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga trở về (ngày 11-8-2020). Cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) hiện đang cách ly 19 trường hợp; tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Các đơn vị y tế hiện đang tư vấn, hướng dẫn 130 trường hợp thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh duy trì họp hàng tuần chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19; yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong ngành, lĩnh vực địa bàn quản lý; phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời truy vết và có các biện pháp xử lý phù hợp. Tính đến ngày 18-8-2020, tỉnh ta có 175.082 thuê bao cài đặt Bluezone, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố về số lượng. Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xác minh, phân loại, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm các trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các trường hợp có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch đáp ứng với diễn biến dịch bệnh tại tỉnh; tập huấn chuyên môn cho tất cả cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ chống dịch, đảm bảo điều kiện, năng lực tham gia Đề án khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương. Sở Y tế phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Vụ Bản tiếp tục tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế tập trung theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nêu rõ: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, các ngành: Y tế, Công an, Quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác phòng chống dịch phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, phòng tránh lây nhiễm chéo. Các cơ quan báo chí, các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn; các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Sở Giao thông Vận tải tham mưu các biện biện pháp phòng chống dịch trên tuyến giao thông và trong hoạt động vận tải. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lấy thông tin khách lưu trú. Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế, tham mưu với Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình của tỉnh; rà soát, mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, có kế hoạch về nhân lực, đảm bảo đáp ứng công tác phòng chống dịch./.

Tin, ảnh: Minh Tân