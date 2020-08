Trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 18-8, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020).

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết với các nội dung trọng tâm, gồm: Tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; Truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân trong 75 năm qua; Những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; Tìm hiểu về ý nghĩa Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; Các kiến thức xã hội khác có liên quan tới công tác Công an...

Qua hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được 150.687 bài dự thi của đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng, ban Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Trong đó, nhiều bài dự thi có hình thức trình bày công phu, sáng tạo, có mô hình trực quan sinh động. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã chọn, trao 8 giải tập thể cho các đơn vị phát động và triển khai cuộc thi hiệu quả; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các nhóm tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc./.

Văn Huỳnh