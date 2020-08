Tuyên án tử hình đối với 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 18-8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Lệ Ánh cùng đồng bọn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 18-9-2019, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Chợ Lợn, xã Trung Lương, Bình Lục (Hà Nam) trên tuyến Quốc lộ 21B mới, hướng thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đi thành phố Nam Định phát hiện Thạch Thị Vân (SN 1963), trú tại số 18, tổ 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đi xuống từ xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi (BKS 27B-001.71) chạy tuyến Điện Biên đi Thái Thụy (Thái Bình) mang theo một thùng cát tông màu trắng có biểu hiện nghi vấn. Sau khi xuống xe ô tô, Vân thuê xe ôm mang theo thùng cát tông màu trắng đi đến cửa nhà số 19, ngõ 75 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định). Trong khi Vân đang bê thùng cát tông màu trắng đi vào trong nhà theo sự chỉ dẫn của Đặng Thị Hoa (SN 1961), trú tại số 19, ngõ 75 đường Điện Biên và Trần Thị Hạnh (SN 1969), trú tại số 29, ngõ 105 đường Vị Xuyên (thành phố Nam Định) thì Tổ công tác tiến hành kiểm tra và đưa Vân, Hoa và Hạnh cùng thùng cát tông màu trắng về trụ sở Công an phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) để làm việc. Tại đây, Tổ công tác kiểm tra thùng cát tông phát hiện bên trong có 80 bánh dạng hình hộp chữ nhật có kích thước tương đương nhau, nghi là chất ma túy, loại hêrôin. Tổ công tác tiến hành bắt Thạch Thị Vân, Đặng Thị Hoa, Trần Thị Hạnh và thu giữ vật chứng theo quy định của pháp luật. Tại Kết luận giám định số 5489(1,2,3)/C09-TT2 ngày 31-10-2019 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận: “80 bánh chất bột màu trắng yêu cầu giám định là ma túy, loại hêrôin; có tổng khối lượng 28.304,37gam”.

Sau khi bị bắt, Vân và Hoa cùng khai nhận thùng cát tông màu trắng chứa 80 bánh chất bột màu trắng nghi là hêrôin này là của Nguyễn Thị Lệ Ánh nhà ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ánh là người đã thuê Vân vận chuyển bằng phương tiện xe ô tô khách từ thành phố Điện Biên Phủ về thành phố Nam Định giao cho Hoa. Căn cứ lời khai của Vân và Hoa, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Ánh để điều tra làm rõ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh tại thành phố Điện Biên Phủ, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) thu giữ 6 cục chất dẻo màu nâu đen qua giám định là thuốc phiện, có tổng khối lượng là 309,5gam), 1 gói bột màu trắng qua giám định là ma túy; loại hêrôin có khối lượng là 4,5 gam”. Kết quả điều tra mở rộng xác định, trước đó các đối tượng Ánh, Vân, Hoa và Hạnh đã giao dịch thành công 2 lần. Trong đó, lần 1 vào khoảng tháng 5-2019 có hành vi mua bán trái phép 50 bánh hêrôin có tổng khối lượng 17.690,23gam; lần 2 vào khoảng tháng 8-2019, tiếp tục mua bán trái phép 50 bánh hêrôin có tổng khối lượng 17.690,23gam.

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định Ánh và Hoa giữ vai trò chính, trực tiếp thỏa thuận mua bán trái phép tổng cộng 180 bánh hêrôin có tổng khối lượng 63.684,83 gam; Vân và Hạnh giữ vai trò là người giúp sức cho Ánh, Hoa mua bán trái phép 180 bánh hêrôin có tổng khối lượng 63.684,83 gam. Riêng Ánh còn mua bán trái phép 4,5 gam hêrôin và 309,5 gam thuốc phiện.

Xét chứng cứ phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cả 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Lệ Ánh, Thạch Thị Vân, Đặng Thị Hoa và Trần Thị Hạnh mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”./.

Thanh Tuấn