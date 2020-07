Công an tỉnh tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng 8-7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt; giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015-2020. Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an, UBND tỉnh phát động với tinh thần chủ động, quyết tâm cao. Trong đó, năm 2015, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động - hiệu quả, đoàn kết - kỷ cương, trách nhiệm - nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; tập trung thực hiện 1 chuyên đề công tác đột phá và 9 công tác trọng tâm gắn với nội dung phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an và UBND tỉnh phát động. Năm 2016 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống; tăng cường trách nhiệm; chủ động - kỷ cương; đoàn kết - nêu gương; vì nhân dân phục vụ”; tập trung thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác an ninh trật tự và 8 công tác trọng tâm trên các lĩnh vực. Năm 2017 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” tập trung thực hiện 9 công tác trọng tâm. Năm 2018 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ” gắn với đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; tập trung thực hiện 10 công tác trọng tâm gắn với đợt thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020. Năm 2019 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở”, tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hưởng ứng phong trào thi đua đã phát động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị Công an trong tỉnh đều tổ chức quán triệt, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đến các đội công tác và từng cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, nhiều nội dung thi đua phong phú, sáng tạo bằng các khẩu hiệu hành động cụ thể được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì và thực hiện có hiệu quả 46 mô hình phát huy tác dụng tốt. Trong đó, 5 mô hình gồm: Camera an ninh; nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển; nhóm liên gia tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; hai tự quản, ba chủ động; khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự và xây dựng mới mô hình: Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường đang được triển khai, nhân rộng, góp phần hỗ trợ kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả, cách làm của tỉnh Nam Định nói chung, lực lượng Công an nói riêng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện 59 tập thể, 108 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được tôn vinh. Thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức đối với công tác thi đua, khen thưởng; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, nhất là xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cần phát huy tính nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và Bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể, 18 cá nhân. Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 9 cá nhân. Công an tỉnh trao giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt các phong trào thi đua./.

Tin, ảnh: Xuân Thu