Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chiều 7-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí TUV: Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tốt an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Về tội phạm hình sự, toàn tỉnh xảy ra 298 vụ, giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2019, làm chết 2 người, bị thương 79 người, thiệt hại tài sản gần 10 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước; cụ thể xảy ra 44 vụ, làm chết 24 người, bị thương 39 người. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 933 tin báo, tố giác tội phạm, còn 163 tin báo đang giải quyết. Toàn án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 2.535 vụ việc; giải quyết, xét xử 1.674 vụ việc, đạt tỷ lệ 66%. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm đúng mức. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Toàn tỉnh đã xét xử 6 vụ án, chuẩn bị xét xử 1 vụ, đang điều tra truy tố 4 vụ; Ban TVTU chỉ đạo, định hướng xử lý đối với 2 vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật, trong công tác phòng ngừa tham nhũng được nâng lên.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng của tỉnh tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban TVTU về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đại hội đảng các cấp; thực hiện tốt kế hoạch phối hợp, tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ đại hội đảng bộ các cấp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh khẳng định: Trong những tháng đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Thời gian tới, thường trực các huyện ủy, thành ủy cần tập trung quan tâm đến lĩnh vực nội chính, những vấn đề phát sinh, phức tạp đòi hỏi phải dày công nghiên cứu, nắm chắc tình hình, giải quyết thấu đáo. Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh nào phải được làm rõ trong bối cảnh đó để vừa bảo đảm thực hiện nghiêm minh trước pháp luật nhưng cũng có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính, đặc biệt là cơ quan tố tụng cần được tăng cường. Các cơ quan nội chính phải luôn chủ động trong công việc được giao; những vụ việc nổi cộm, kéo dài liên quan đến khiếu tố, thi hành án phải thống kê để tỉnh chỉ đạo, phối hợp từng bước xử lý, giải quyết thấu tình, đạt lý theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Xuân Thu