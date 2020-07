Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

Ngày 6-7, tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức hoàn thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Như vậy, cùng với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thứ hai công bố hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong ngành công nghệ thông tin, các đơn vị báo chí...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành thông tin và truyền thông đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép là phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển các lĩnh vực trong ngành. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, các đơn vị bưu chính đã duy trì giao thông hàng hóa thông suốt với tổng sản lượng gói, kiện đạt trên 377 triệu, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện 11 đợt nhắn hơn 15 tỷ tin nhắn tới hơn 2 tỷ lượt thuê bao, thu nhận 152 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ 2,6 triệu tin nhắn. Có 20 ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch, 12 nền tảng phục vụ cuộc sống, làm việc không tiếp xúc đã được đưa vào sử dụng, góp phần thực hiện hiệu quả việc truy vết, giám sát cách ly, khai báo y tế. Mặc dù hoạt động trên không gian mạng tăng trong thời gian dịch nhưng số lượng cuộc tấn công mạng giảm 26% so với 6 tháng cuối năm 2019 và giảm 27,1% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 định hướng lớn của ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới. Trong đó, bưu chính trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; viễn thông trở thành hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây; ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số. An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng; công nghiệp công nghệ thông tin với sứ mệnh “Make in Vietnam” và báo chí truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng...

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ hướng dẫn để 100% các địa phương lập kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới nhằm nâng tỷ lệ dùng chung cơ sở hạ tầng thụ động lên 17-20%. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) để đảm bảo mỗi người dân có một máy điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân cần có một đường cáp quang internet để tạo tiền đề cho công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và chính phủ điện tử.

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phép các doanh nghiệp viễn thông tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghệ thông tin tập trung như các khu công nghiệp, nghiên cứu, các trường đại học và tại các khu vực trung tâm mỗi tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Phan Tâm cho biết: Trong tháng 7-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm thiết bị 5G Việt Nam và tiến tới triển khai thử nghiệm thương mại mạng 5G sử dụng thiết bị Việt Nam vào tháng 10-2020./.

Theo baotintuc.vn