Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 26-6, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế - xã hội, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tổ chức triển khai kịp thời, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch được các Hội sở chính giao đi đôi với đảm bảo kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN Trung ương về lãi suất huy động, cho vay và phí dịch vụ. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở thanh toán; ứng dụng rộng rãi các sản phẩm, phương thức thanh toán mới, hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hoá thông tin thẻ (tokenization), thanh toán di dộng (Mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless)… đảm bảo an toàn, bảo mật và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của ngành Ngân hàng đạt 72.993 tỷ đồng, tăng 7.150 tỷ đồng (10,9%) so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt 64.994 tỷ đồng, tăng 707 tỷ đồng (1,1%) so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 43.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,7%; trung và dài hạn đạt 21.643 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,3%. Nợ xấu là 676 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,04% tổng dư nợ. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ được hỗ trợ là 3.298 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ 2.502 tỷ đồng của 2.092 khách hàng được miễn, giảm lãi vay với số tiền được miễn là 1 tỷ 22 triệu đồng; 796 tỷ đồng dư nợ của 594 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

6 tháng cuối năm 2020, dự báo dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, kinh tế còn gặp khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, Chi nhánh NHNN tỉnh đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn, đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; tập trung tăng vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp khởi nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng để tập trung giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Chủ động tiếp cận các đơn vị cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh triển khai việc thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 7-1-2019 của UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đức Toàn