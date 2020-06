Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh

Công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong 6 tháng đầu năm đã được các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tội phạm hình sự trên địa bàn cơ bản được kiềm chế, không xảy ra tội phạm giết người, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đối tượng “ngáo đá” gây án nghiêm trọng. Trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 298 vụ phạm tội về trật tự xã hội các loại, làm chết 2 người, bị thương 76 người, mất 29 xe máy, 4 xe máy điện và nhiều tài sản khác có giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng. Tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp với thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh hơn. Toàn tỉnh hiện có 2.891 người nghiện (tăng 178 người so với cuối năm 2019) ở 204/226 xã, phường, thị trấn (tăng 14 xã, phường, thị trấn so với cuối năm trước). Tội phạm về kinh tế tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực quản lý đất đai, tín dụng, tài chính, ngân hàng, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, trốn thuế. Tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường vẫn xảy ra dưới các hình thức: xả nước thải nguy hại, khai thác khoáng sản trái phép; vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm. Qua công tác nắm tình hình, hiện trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc liên quan đến mua bán người; tuy nhiên loại tội phạm này vẫn tiền ẩn nhiều phức tạp. Phương thức, thủ đoạn phổ biến thường sử dụng là dụ dỗ, lừa tìm việc làm có thu nhập cao, xuất khẩu lao động, du lịch hoặc sử dụng mạng xã hội làm quen, giả vờ yêu đương, rủ rê các cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham chơi... sau đó lừa bán vào các nhà hàng, nhà nghỉ ở Việt Nam hoặc bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm...

Thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tham gia hiệu quả vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đổi mới, phù hợp với từng đối tượng. Lực lượng Công an chủ trì mở các đợt cao điểm, huy động các lực lượng, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng tham gia ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội, góp phần tạo sự bình yên trên địa bàn./.

Xuân Thu