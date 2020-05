Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

Ngày 21-5, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Văn bản số 66/BCĐ về việc “Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020”.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng hành động với các nội dung: Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; những hậu quả, tác hại và những hệ lụy của tệ nạn ma túy đối với toàn xã hội với nội dung, hình thức phù hợp với từng loại địa bàn, đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, cảnh giác, tự phòng ngừa; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới xuất hiện, đang được giới trẻ sử dụng, như: ketamin, ma túy tổng hợp dạng viên nén, ma túy đá, “tem giấy”, “bóng cười”, “cỏ Mỹ”… Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở địa bàn khu dân cư, thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí... tăng thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tin, bài, phóng sự truyền hình về phòng, chống ma túy; xây dựng chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” vào các khung giờ cao điểm nhiều người theo dõi trên các đài phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội, internet... Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, đưa về địa bàn tỉnh hoặc trung chuyển đi nơi khác tiêu thụ; triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, triệt xóa các tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/NĐ-CP, lập hồ sơ đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các Đồn biên phòng, lực lượng Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy tại các tuyến, khu vực biên phòng… Viện Kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, lựa chọn đưa ra xét xử điểm một số vụ án ở địa bàn dân cư, phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Sở LĐ-TB và XH nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, đảm bảo an toàn trong các cơ sở cai nghiện; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các trung tâm điều trị, cấp phát thuốc... Sở GD và ĐT chỉ đạo Ban giám hiệu các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huy động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành và chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các hoạt động thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng chức năng giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung trong tháng hành động tại địa phương./.

Việt Thắng