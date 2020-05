Công an tỉnh khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, sáng 17-5, Công an tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh. Các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các chức sắc tôn giáo đã đến dự.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh tại lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới; người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; người chiến sĩ cộng sản mẫu mực; người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định luôn có chung tâm nguyện thiêng liêng, mong muốn được đón Bác để thường xuyên tri ân, học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thể theo tình cảm, tâm nguyện thiết tha của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thống nhất xây dựng công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh. Công trình được khởi công xây dựng ngày 27-12-2019 trên tổng diện tích 370m2; bệ tượng có chiều cao 3,6m; tượng Bác cao 3,9m, được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất có trọng lượng trên 5,5 tấn. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chính giữa tòa nhà chính, trước mặt là sân điều lệnh; mặt trước và 2 mặt bên gồm 9 bậc lên xuống, mỗi bậc rộng 35cm, cao 13cm. Toàn bộ khu vực Tượng đài được ốp bằng đá Granit; sân điều lệnh được thay mới bằng chất liệu đá xanh tự nhiên, phù hợp với không gian, cảnh quan kiến trúc của công trình. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; và sự ủng hộ của các tướng lĩnh, sĩ quan, người con quê hương Nam Định trong lực lượng vũ trang và các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian hơn 5 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo cả về chất lượng, mỹ thuật, đúng tiến độ đề ra để khánh thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là thiết chế văn hóa đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cần làm tốt việc quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của công trình, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục hun đúc lòng trung thành của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy vì nhân dân phục vụ./.

Tin, ảnh: Xuân Thu