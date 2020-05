Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai

Chiều 15-5-2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác PCTT năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Trung ương PCTT; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương PCTT đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Năm 2019, thiên tai ở nước ta diễn biến cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền của cả nước làm 133 người chết và mất tích; 1.319 nhà bị đổ, trôi; 40.276 nhà bị hư hỏng và phải di dời; trên 10 nghìn ha lúa và cây màu bị ngập, thiệt hại; 24 nghìn ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế, thiên tai còn ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống, sản xuất đình trệ, giảm thu nhập của nhân dân, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực…

Từ đầu năm đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường, trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông, lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp. Tính đến hết tháng 4-2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 10 nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Trung ương PCTT, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các bộ, ngành và địa phương, sự vào cuộc tích cực của nhân dân; sự tham gia góp sức của nhiều tổ chức quốc tế nên công tác PCTT đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTT hiện vẫn còn những hạn chế, đó là: Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực PCTT còn nhiều khoảng trống, bất cập; quy trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp nhận viện trợ còn phức tạp, kéo dài giảm hiệu quả sử dụng; tổ chức bộ máy PCTT, TKCN chưa được thống nhất từ Trung ương đến địa phương; công tác dự báo, cảnh báo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; kinh phí cho công tác PCTT hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong PCTT còn nhiều hạn chế…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020 xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, bão tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía Nam; lũ tại các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ… Trên cơ sở nhận định tình hình thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tế, từ nay đến cuối năm các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư; kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Chính phủ ngay trong năm nay và hàng năm, theo từng giai đoạn; bố trí nguồn nhân lực thích đáng để triển khai thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nhiệm vụ đề ra. Khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT; điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên. Rà soát cập nhật kịch bản, phương án ứng phó và TKCN; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời; nhất là các tình huống bão muộn trên Biển Đông. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng làm công tác PCTT và cộng đồng bằng các hình thức phong phú, hấp dẫn, dễ áp dụng. Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, trong đó cần nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dự báo và PCTT các cấp. Khẩn trương kiểm tra, rà soát đầu tư nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là công trình đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác PCTT, cứu hộ, cứu nạn, nhất là quan trắc, giám sát, dự báo phục vụ chỉ đạo, ứng phó thiên tai, TKCN…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, vì vậy công tác PCTT trong thời gian tới cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân. Công tác PCTT phải được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Ủy ban PCTT quốc gia, các bộ, ban, ngành, địa phương cần chủ động chương trình, kế hoạch PCTT đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở tình hình dự báo tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, không chủ quan nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của Nhà nước và người dân. Khẩn trương kiện toàn BCĐ PCTT các cấp, tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ PCTT trong thời gian tới. Tập trung nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai của lực lượng chức năng, không để xảy ra tình trạng lúng túng, thiếu chủ động trong việc xử lý các tình huống thiên tai. Triển khai rà soát lại toàn bộ các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác dự báo bảo đảm ngang tầm các nước trên thế giới. Đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của các công trình phòng, chống lụt bão, nhất là khu neo đậu tàu, thuyền, hồ, đập. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác PCTT. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát hoàn thiện kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, sự cố. Lực lượng quân đội, công an, các quân khu quân đoàn phải là lực quan trọng nhất, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó các sự cố. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, bảo đảm kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai. Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Bộ Công thương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy điện và các công trình thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các chương trình, đề tài khoa học liên quan đến công tác PCTT. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Chính quyền các địa phương tổ chức quán triệt, thống nhất về nhận thức, có kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTT; tập trung xây dựng các đội xung kích phòng, chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Tin, ảnh: Văn Đại