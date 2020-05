4 tháng, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 491,38 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1/4 so với số thu tháng 3 và bằng 65% mức cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu thô ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 2,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 3; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng so với tháng 3. Lũy kế thu 4 tháng đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 408,76 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô ước đạt 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, với giá dầu thô thanh toán bình quân 4 tháng đạt 58USD/thùng; thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu ước đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi NSNN tháng 4 ước đạt 128,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 30,3%, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về tiến độ và mức tăng trưởng; chi trả nợ lãi đạt 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 4%; chi thường xuyên đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019./.

Theo QĐND