Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại một số đơn vị

Sáng 5-2, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định). Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) tại Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định).

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch phương án đối phó, phổ biến đến tất cả khoa, phòng. Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế, cơ số thuốc để sẵn sàng tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; thành lập khu vực cách ly với khả năng điều trị khoảng 20 bệnh nhân. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có phương án mở rộng khu cách ly với khả năng điều trị tối đa khoảng 100 bệnh nhân. Ngày 3-2, Bệnh viện đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 32 tuổi, làm tại một công ty da giày, có biểu hiện ho, sốt và có tiếp xúc với người Trung Quốc. Sau khi thăm khám, bệnh nhân đã được cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm để gửi Viện Dịch tễ Trung ương xét nghiệm xác định có dương tính với virus corona hay không.

Theo thông tin từ Sở Y tế, trường hợp bệnh nhân Ngô Sừi Chân (SN 2000), tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đang được cách ly, điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Trường THCS Phùng Chí Kiên hiện có 1.648 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường đã tổ chức vệ sinh lớp học; nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh trường, lớp và vệ sinh cá nhân; mặc quần áo đủ ấm, đeo khẩu trang và dùng bình nước cá nhân khi đến lớp. Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ, có một số học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với gia đình để nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh. Theo đó, các em học sinh nghỉ học chủ yếu do gia đình lo lắng về dịch bệnh; có 2 học sinh nghỉ do đi du lịch chưa kịp về. Hiện nay, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên của trường đều ổn định, không có trường hợp biểu hiện nghi ngờ. Ngày 5-2, nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Nam Định phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các lớp học, phòng chức năng và khuôn viên.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường THCS Phùng Chí Kiên; đặc biệt là công tác phòng, chống, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và việc xử lý đối với trường hợp nghi nhiễm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành Y tế, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, nhất là người có liên quan đến yếu tố dịch tễ, hiểu rõ về tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh do nCoV, đến ngay cơ sở y tế báo cáo nếu có biểu hiện ho, sốt để được điều trị kịp thời. Thực tế, đến thời điểm hiện nay toàn cầu đã có hàng trăm người chết vì virus Corona nhưng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện cao hơn số tử vong rất nhiều nên việc phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách là rất quan trọng. Ngành Y tế cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các trang thiết bị y tế, trong trường hợp thiếu phải mua sắm bổ sung ngay. Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, kịp thời cách ly, theo dõi, điều trị các trường hợp nghi nhiễm nCoV; đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế./.

Tin, ảnh: Minh Tân