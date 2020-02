An ninh - trật tự

Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết

* Tai nạn giao thông giảm sâu

Theo tổng hợp của Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp Kỷ Hợi đến mồng 9 tháng Giêng Canh Tý), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Về phạm pháp hình sự, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản ở các huyện Nam Trực, Giao Thủy. Công an tỉnh đã làm rõ 1 vụ ở huyện Giao Thủy, bắt 1 đối tượng, thu 240 triệu đồng.

Sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên đã trở lại làm việc, công tác, học tập; đồng thời trên địa bàn tỉnh diễn ra hội chợ Viềng xuân với số lượng người tham gia giao thông tăng. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nắm chắc tình hình sau Tết; phối hợp tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (NcoV); đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc lợi dụng hoạt động trong các lễ hội.

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (từ 29 tháng Chạp Kỷ Hợi đến mồng 9 tháng Giêng Canh Tý), toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, giảm 50% số vụ so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp Tết, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) tăng cường kiểm tra tại các điểm đầu mối giao thông, cửa ô ra vào khu vực thành phố Nam Định, bến xe phía Nam, bến xe Nam Định. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở lái xe đảm bảo đúng tốc độ, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia. Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; xử lý 253 trường hợp vi phạm, phạt tiền 478,5 triệu đồng; trong đó vi phạm nồng độ cồn 31 trường hợp (21 mô tô, 10 ô tô), phạt 218,5 triệu đồng, tạm giữ 31 phương tiện. Các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức chợ Viềng Xuân đã phối hợp chặt chẽ bảo đảm trật tự ATGT; xử lý giải tỏa nhanh các điểm ùn tắc cục bộ, không để kéo dài, phức tạp. Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, an toàn./.

