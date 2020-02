Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại một số đơn vị y tế

Chiều 3-2, đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có lãnh đạo Sở Y tế.

.

Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Ða khoa tỉnh là hai bệnh viện tuyến tỉnh sẽ thu dung và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Hiện tại cả 2 bệnh viện đều đã thành lập khu cách ly và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế, cơ số thuốc, để sẵn sàng tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Trong đó Bệnh viện Phổi đã thành lập khu cách ly với khả năng điều trị khoảng 20 bệnh nhân; Bệnh viện Ða khoa tỉnh cũng đã thành lập khu cách ly tại khoa truyền nhiễm với khả năng điều trị khoảng 20 bệnh nhân, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh thì Bệnh viện Ða khoa tỉnh đã có phương án mở rộng khu cách ly với khả năng điều trị tối đa khoảng 100 bệnh nhân.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tình hình thực tế công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và khu cách ly để thu dung và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của 2 bệnh viện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các bệnh viện cần sắp xếp, bố trí khu cách ly một cách hợp lý, hạn chế tình trạng lây lan khi có dịch bệnh xảy ra; đồng thời bảo đảm các điều kiện điều trị cần thiết, các trang thiết bị y tế, trang bị bảo hộ đầy đủ cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nhằm đảm bảo đúng quy trình khi tiếp xúc, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, bảo đảm an toàn không để xảy ra lây nhiễm bệnh khi điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh. Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế và các bệnh viện tiếp tục rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, trang bị bảo hộ cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế, từ đó kịp thời bổ sung các trang thiết bị vật tư cần thiết còn thiếu để đảm bảo thực hiện đúng với hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, nhằm kịp thời tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh./.

Thu Thủy