Công an thành phố Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ an ninh, trật tự

Chiều 3-1, Công an thành phố Nam Định tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Năm 2019, Công an thành phố Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an thành phố đã tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung xác định đúng đối tượng, địa bàn; tiến hành làm rõ 156 vụ việc phức tạp, xác lập 15 chuyên án hình sự, đấu tranh triệt xóa 19 ổ, nhóm hình sự, bắt và vận động đầu thú 44 đối tượng bị truy nã, xử lý hành chính 406 vụ việc các loại; xác lập, đấu tranh 5 chuyên án ma túy; phát hiện, bắt giữ, xử lý 552 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 5,192kg ma túy tổng hợp dạng đá, 7,114 gam ketamin, 227,565 gam heroin và một số vật chứng khác có liên quan. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; duy trì, mở rộng nhiều phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; lĩnh vực xây dựng lực lượng... tiếp tục được phát huy hiệu quả.

Năm 2020, Công an thành phố Nam Định tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự; các biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức phản động, hội nhóm trái phép. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, địa điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Thu