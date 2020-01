UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 2 tháng đầu năm

Ngày 3-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Phùng Hoan, Trần Lê Đoài; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên cơ sở số liệu thực tế 10 tháng đầu năm và dự báo các tháng cuối năm. Đến nay, qua rà soát, đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo có 13/18 chỉ tiêu thay đổi gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 8,86%; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.543 tỷ đồng, bằng 110,9% dự toán năm, tăng 5,0% so với năm 2018; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 35.966 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2018; Số người được tạo việc làm mới 34,3 nghìn lượt người lao động, trong đó 1.930 người đi xuất khẩu lao động; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020) còn 1,53%, giảm 0,62% so với năm 2018; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,83%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 94,0%, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 88,4%; Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ bình quân 12 tháng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Về trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh trong 12 tháng xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Năng suất lúa vụ mùa bình quân toàn tỉnh đạt 51,5 tạ/ha, tăng 2,63% (+1,3 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2018; sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 905,8 nghìn tấn, giảm 0,58%, trong đó sản lượng thóc 888,1 nghìn tấn, giảm 0,34% (-3,0 nghìn tấn) so với năm 2018. Thu hút đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 92 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 6. 908,4 tỷ đồng và 12 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 233,57 triệu USD. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 785 doanh nghiệp và 79 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 6.363,5 tỷ đồng, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh lên 8.763 doanh nghiệp và 735 chi nhánh, văn phòng đại diện (tổng số vốn đăng ký là 66.465,4 tỷ đồng); có 784 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; 216 doanh nghiệp ngừng kinh doanh đã khôi phục hoạt động trở lại. Đã tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại tỉnh (từ ngày 27 đến 29-12-2019); đoàn vận động viên của tỉnh tham gia SEA Games 30 tổ chức tại Philippines thi đấu đạt thành tích cao với 5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo dự thảo nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020 với 29 chương trình công tác. Về kế hoạch nhiệm vụ hai tháng đầu năm 2020, các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức thẩm định các xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm; dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để trình HĐND tỉnh thông qua; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư thi công, khởi công các công trình trọng điểm của tỉnh như cầu Thịnh Long, bệnh viện 700 giường, các khu, cụm công nghiệp...; tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, công khai, công bằng, đúng luật; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là dịp Tết và lễ hội đầu xuân. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020; tập trung thu hoạch cây vụ đông và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các điều kiện và tiến hành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức tái đàn lợn khi đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định; đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho vụ sản xuất thủy sản mới; kiểm tra khắc phục việc khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ngành Tài nguyên và Môi trường khẩn trương công bố công khai và áp dụng thực hiện từ ngày 1-1-2020 bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024; đôn đốc các huyện, thành phố hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xử lý vi phạm đất đai. Ngành Thuế tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao ngay từ đầu năm. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung sơ kết học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X tổ chức tại Nam Định. Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung chuẩn bị các điều kiện để Câu lạc bộ Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia V.League năm 2020 đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát để đảm bảo đưa ra kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh chính xác nhất; riêng nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020 cần nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý các nhiệm vụ phải thực hiện và bố trí thời gian hợp lý để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các cấp, ngành, các đơn vị bám sát kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra trong chỉ đạo, điều hành theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao, ngay từ những tháng đầu năm tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Để người dân vui Tết, đón xuân mới, các sở, ngành và địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo; đảm bảo chi trả lương, thưởng cho cán bộ công chức, người lao động. Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngành Công Thương tập trung chỉ đạo theo dõi sát tình hình cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá cục bộ; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết. Ngành Giao thông Vận tải tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhất là trong dịp lễ, Tết. Ngành Y tế tập trung cao cho công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân 2020. Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; tổ chức và quản lý lễ hội đầu xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy