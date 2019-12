Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với tuần tra, xử lý vi phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch số 1983 “triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền pháp luật gắn với tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí”.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực vào cuộc, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đặc biệt tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Năm an toàn giao thông 2020” theo chủ đề “đã uống rượu bia - không lái xe”.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Ðào tạo đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường học; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân ở cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Nghiên cứu đổi mới hình thức, phát huy hiệu quả mạng xã hội và các trang/cổng thông tin điện tử để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Mở từ 3-5 đợt công tác cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; gắn công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Chủ động phối hợp với ngành Giao thông Vận tải quản lý chặt chẽ người điều khiển và phương tiện giao thông; triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ... Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông “bản lĩnh, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Trong năm 2020 Công an tỉnh dự kiến triển khai tích cực các chuyên đề: Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên; Kiểm tra, xử lý người điều khiển xe cơ giới sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn; Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển ô tô khách và ô tô tải, xe tự chế vi phạm; Xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới; Xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Phối hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt; Kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, khoáng sản khác và những vi phạm trong hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên đường thủy./.

Thành Trung