Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 30-12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Hội nghị nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đạt được năm 2019, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại cần khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày cho biết, năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Chính phủ hoàn thành 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch và nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 ước đạt 7,02% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,01%, khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 8,9% và khu vực dịch vụ ước tăng 7,3%. Ðặc biệt, dù tăng trưởng GDP ở mức cao, song nền kinh tế vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô; chỉ số giá tiêu dùng ở mức 2,79%; đảm bảo mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%; tỷ lệ nợ công GDP tiếp tục giảm. Ðây cũng là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam kiểm soát lạm phát dưới 4%. Thu ngân sách ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, đạt kết quả thu ngân sách tốt nhất kể từ năm 2013; các chủ trương chung về siết chặt, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và quản lý bội chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chặt chẽ. Năm 2019 có thể coi là năm “bứt phá” với quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu trên 9,9 tỷ USD, là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Vốn FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, trên 138 nghìn doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt. Ðáng chú ý, theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất trên thế giới. Với HDI năm 2019 là 0,63, Việt Nam đang ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI ở mức trung bình và chỉ cần thêm 0,007 điểm để vào được nhóm các nước có HDI ở mức cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước biểu dương các cấp uỷ Ðảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã nỗ lực vượt khó, chung sức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Quốc hội đề ra trong năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; năm tiến hành tổ chức Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo hơn trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Trong đó tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công công tác chuẩn bị và tổ chức Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII./.

Thanh Thúy