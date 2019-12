Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019

Sáng 30-12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2018.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh về một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Ðịnh năm 2019: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 44.171 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9.179 tỷ đồng, tăng 2,75%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng 17.630 tỷ đồng, tăng 14,65%, đóng góp 5,55 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ 16.007 tỷ đồng, tăng 6,76%, đóng góp 2,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41%; khu vực dịch vụ chiếm 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3%. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt 16.720 tỷ đồng, bằng 131,2% dự toán năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.605,5 tỷ đồng, bằng 112,1% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 5.140 tỷ đồng, bằng 111,9% dự toán, tăng 6,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu 410 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt 14.159,7 tỷ đồng, bằng 120,3% dự toán năm, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đạt kết quả tích cực: Vụ lúa xuân và lúa mùa được mùa, sản lượng thủy sản tăng khá, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã từng bước được kiểm soát, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển; ngành Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao trong nhiều năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định và có bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm và theo hướng bền vững. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả trong và ngoài nước.

Theo báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2018, số doanh nghiệp điều tra thu thập thông tin là 6.169 doanh nghiệp; trong đó có 5.659 doanh nghiệp đang hoạt động, 510 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để đầu tư, đổi mới công nghệ và đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa; hoạt động chủ yếu trong ngành công nghiệp, xây dựng (41,17%) và ngành dịch vụ (52,31%). Về địa bàn tập trung chủ yếu ở thành phố Nam Ðịnh và một số huyện: Ý Yên, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp điều tra năm 2018 là 190.978 người. Năm 2018, tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp đạt 131.425 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2017; doanh thu bình quân một doanh nghiệp đạt 23,2 tỷ đồng./.

Đức Toàn