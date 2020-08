Cảnh báo ngập lụt khu vực tỉnh Nam Định

Trong 24 giờ qua, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h ngày 17/8 đến 07h ngày 18/8 phổ biến từ 30-50mm, một số nơi lớn hơn như: Đông Anh 111.2mm, Sóc Sơn 119.0mm, Kim Anh 156.8mm.

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển lên đến 5000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do mưa có cường độ lớn nên có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp: Huyện Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản,…, các tuyến phố, khu đô thị tại thành phố Nam Định./.

Đài KTTV tỉnh Nam Định