Cảnh báo mưa lớn diện rộng

Ngày và đêm hôm qua (04/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp ngay trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc bộ nên tỉnh Nam Định đã có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 25,0 – 56,0mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục Tây Bắc - Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ, nên từ ngày hôm nay (05/8) đến ngày (08/8) khu vực tỉnh Nam Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa lớn tập trung từ nay đến ngày 07) sau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100 - 150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh: cấp 1.

Đài KTTV tỉnh Nam Định