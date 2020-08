Tin mưa lớn diện rộng

Đêm hôm qua và sáng nay (14/8), tỉnh Nam Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 100 mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, nên ngày và đêm nay (14/8), tỉnh Nam Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng) lượng mưa phổ biến từ 40- 80 mm, có nơi trên. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do sét và gió giật mạnh: cấp 1.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 20 (mưa lớn tập trung vào ngày 17-19); lượng mưa phổ biến cả đợt từ ngày 250 - 300 mm.

Đài KTTV tỉnh Nam Định