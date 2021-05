Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X năm 2021: Những ấn tượng tốt đẹp

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29-4-2021 tại thành phố Nam Định với sự tham gia của 2.775 vận động viên (VĐV) (1.384 VĐV nam, 1391 VĐV nữ) thuộc 10 Phòng GD và ĐT huyện, thành phố, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên. Các VĐV tranh tài ở 9 môn thi đấu: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, aerobic, cầu lông, đá cầu, kéo co và môn bóng đá. Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 60 bộ huy chương cho 9 bộ môn (195 Huy chương Vàng, 349 Huy chương Bạc, 390 Huy chương Đồng). Nhờ chuẩn bị tốt điều kiện, chú trọng đầu tư luyện tập, nên ở hầu hết các môn thi đấu đều có chất lượng chuyên môn, thành tích cao hơn so với những lần HKPĐ trước.

Các VĐV phòng GD và ĐT thành phố Nam Định đạt Huy chương Vàng môn Aerobic khối tiểu học.

Để HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, Sở GĐ và ĐT phối hợp với Sở VH, TT và DL chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu, triệu tập 200 trọng tài làm nhiệm vụ tại HKPĐ tỉnh; triển khai tập huấn, quán triệt kỹ về điều lệ và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho VĐV và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các thành viên trong Ban Tổ chức HKPĐ như: Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian tổ chức HKPĐ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế bố trí lực lượng, trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe cho các đoàn trong quá trình tham gia HKPĐ; triển khai kế hoạch kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là trong các cơ sở kinh doanh ăn uống, đảm bảo sức khoẻ cho các VĐV trong thời gian tổ chức HKPĐ. Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho tổ chức HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021.

Theo Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Nguyễn Tân Anh đánh giá: Nếu như tại các kỳ HKPĐ trước đây, thành tích các môn thi đấu trong nhà chủ yếu tập trung tại các cơ sở giáo dục ở thành phố, thì tại HKPĐ, thành tích thi đấu, chất lượng giải của các nội dung thi đấu được trải đều ở tất cả các cơ sở giáo dục và các địa phương. Tiêu biểu như: Huy chương Vàng môn bóng bàn nam cấp Tiểu học thuộc về huyện Giao Thủy; Huy chương Vàng môn cờ vua nam, nữ cấp Tiểu học thuộc về huyện Nghĩa Hưng; Huy chương Vàng môn cờ vua nữ cấp THCS thuộc về huyện Ý Yên; Huy chương Vàng môn cầu lông nam cấp THCS thuộc về huyện Giao Thủy; Huy chương Vàng môn đá cầu nam, nữ cấp THCS thuộc về huyện Nam Trực; Huy chương Vàng môn bóng bàn nam cấp THPT thuộc về Trường THPT Đại An; Huy chương Vàng môn bóng bàn nữ cấp THPT thuộc về Trường THPT A Hải Hậu; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc môn cầu lông nam cấp THPT thuộc về Trường THPT B Hải Hậu và Thịnh Long; Huy chương Vàng môn đá cầu nữ cấp THPT thuộc Trường THPT Trần Văn Lan (huyện Mỹ Lộc); Huy chương Vàng môn aerobic cấp THPT thuộc về THPT Nguyễn Trãi…. Từ kết quả trên cho thấy công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Việc đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, dành quỹ đất làm sân chơi, bãi tập được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để các nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục rèn luyện thể chất, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, giúp cho công tác giáo dục thể chất phát triển đồng đều ở tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Để chuẩn bị cho HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X, Phòng GD và ĐT thành phố Nam Định đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thành công HKPĐ ở 2 cấp: HKPĐ cấp trường (đối với tiểu học, THCS, THPT); HKPĐ thành phố trong năm 2020. Các VĐV tiêu biểu được chọn lựa vào đội tuyển đã được huấn luyện tập trung theo sự hướng dẫn của các giáo viên giáo dục thể chất có chuyên môn giỏi của thành phố. Với thế mạnh về bóng đá, cầu lông, điền kinh, bóng bàn, aerobic, các VĐV thuộc các bộ môn của Phòng GD và ĐT thành phố thi đấu xuất sắc đạt 311 điểm, xếp thứ Nhất toàn đoàn (Khối các phòng GD và ĐT). Cô giáo Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) chia sẻ: HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X được nhà trường và các em mong đợi, chuẩn bị trong một thời gian khá dài. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích và lành mạnh; tạo cho các em một sân chơi với quy mô lớn, xây dựng thêm tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể. Tham gia HKPĐ, đội tuyển nhà trường có 72 VĐV thi đấu hết mình và giành 589 điểm, góp phần giúp nhà trường xếp thứ Nhì toàn đoàn (Khối THPT).

Tại HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X, Ban Tổ chức đánh giá cao công tác xã hội hóa của các cơ sở giáo dục, các địa phương trong tỉnh để huy động nguồn lực cộng đồng đầu tư cho hoạt động này. Tiêu biểu như Phòng GD và ĐT huyện Nam Trực đã mời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đồng hành cùng với Ban giám hiệu các nhà trường, các phụ huynh học sinh tham dự giải đấu, cổ vũ cho các em; qua đó kêu gọi các nguồn lực, chung tay cùng với nhà trường xây dựng các sân chơi, bãi tập, nhà đa năng để các em học tập và vui chơi. Trong 6 ngày thi đấu tích cực, sôi nổi đã có nhiều nội dung, trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

Theo đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT: Với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Từ thành công của HKPĐ là dịp đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao học đường, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong thời gian tới, Sở GD và ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục thể chất học đường, phát triển các CLB thể thao trong trường học; làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao, tạo điều kiện để các em được luyện tập nâng cao thành tích; chọn lựa những VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn chuẩn bị lực lượng tham gia HKPĐ khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên và HKPĐ toàn quốc lần thứ X tổ chức tại Nam Định vào tháng 8-2021./.

Bài và ảnh: Việt Thắng