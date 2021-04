CLB bóng đá Nam Định: Cống hiến hết mình vì người hâm mộ Thành Nam

Kết thúc vòng 10 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) năm 2021, CLB Nam Định hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khi giành được 15 điểm với 5 trận thắng và 5 trận thua. Có được thành tích trên, ngoài chiến thuật và đấu pháp hợp lý mà Ban huấn luyện đội bóng đề ra, sự nỗ lực chiến đấu, cống hiến hết mình của các cầu thủ và sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ Thành Nam chính là “điểm tựa” tinh thần to lớn cho đội bóng.

“Hiện tượng” sau 10 vòng đấu

V-League 2020 là mùa giải đầy khó khăn với CLB Nam Định khi phải chiến đấu tới tận vòng cuối cùng CLB mới chính thức trụ hạng. Đây là bài học xương máu, hun đúc tinh thần, rèn luyện ý chí chiến đấu để CLB Nam Định có sự trở lại mạnh mẽ, đầy thuyết phục ở mùa giải năm nay.

Cổ động viên Thành Nam là điểm tựa tinh thần của CLB Nam Định mỗi khi đá trên SVĐ Thiên Trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, khi giai đoạn 1 V-League 2021 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, những gì mà CLB Nam Định đã và đang làm được khiến người hâm mộ bất ngờ khi giành được những điểm số quan trọng trên sân nhà Thiên Trường và ở mỗi trận đấu làm khách trên sân đối thủ; đặc biệt không còn chỉ biết đến hòa và thua trên sân khách sau 2 năm. Trận mở màn V-League 2021 - “Ngày Thiên Trường mở hội”, Nam Định đã giành chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước CLB Hà Nội với tỷ số không tưởng 3-0 nhờ sự tỏa sáng của những ngoại binh. Trận đấu thực sự tạo nên ngày hội trên sân Thiên Trường khi các khán đài chật cứng khán giả cổ vũ. Sau 3 trận thua liên tiếp tại vòng 2, vòng 3 (sân khách) và vòng 4 (sân nhà) trước các CLB: Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, Viettel, tưởng chừng như tinh thần thi đấu của đội bóng Thành Nam đi xuống nhưng khi tiếp đón CLB Topenland Bình Định trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Trong trận đấu này, CLB Nam Định bắt buộc phải thắng để thoát khỏi vị trí trong top cuối bảng. Các cầu thủ đã nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ Ban huấn luyện, đặc biệt là HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ, hơn thế là sự cổ vũ nhiệt thành từ những người yêu mến đội bóng. Đến vòng 5, Nam Định trở lại sân Thống Nhất trong chuyến làm khách với CLB Sài Gòn với kỷ niệm buồn năm ngoái (CLB Nam Định thua trắng 3 bàn không gỡ và bị trọng tài từ chối 3 quả phạt đền). Trận này, CLB Nam Định đã trả sòng phẳng món nợ, giành chiến thắng tưng bừng 3-0, khẳng định phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Thắng đậm ở vòng 6 là “chìa khóa” giúp các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ cởi bỏ được sức ép về tinh thần, có thêm sự tự tin khi rời xa sân Thiên Trường. Trở lại sân nhà tại vòng 7, với tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao cùng “điểm tựa” là sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả, CLB Nam Định tiếp tục giành chiến thắng trước CLB Sông Lam Nghệ An với pha lập công duy nhất của đội trưởng Lâm Anh Quang ở phút cuối cùng của trận đấu. Trong một số trận đấu khác, Nam Định cũng cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời: bị CLB Becamex Bình Dương dẫn trước 3-1 nhưng không bỏ cuộc, chiến đấu tới những phút cuối và chỉ chịu thua với tỷ số 3-4 (vòng 8); bị CLB Hoàng Anh Gia Lai dẫn 3-0 sau 27 phút thi đấu nhưng gỡ hòa 3-3 và sau đó chỉ chịu thất bại ở những phút đá bù giờ. Đỉnh cao của tinh thần thi đấu quyết tâm, không lùi bước của CLB Nam Định là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước CLB TP.HCM trên sân nhà Thiên Trường với tỷ số 3-2 sau khi đã bị dẫn 1-2 ngày 18-4 vừa qua.

Tinh thần chiến đấu của những chiến binh

Tình huống tranh chấp bóng của CLB Nam Định và CLB Hà Nội tại trận khai mạc mùa giải V-League 2021.

Là đội bóng nghèo so với các đội dự V-League, CLB Nam Định không đủ tiềm lực tài chính để mua sắm rầm rộ. Đội bóng còn bị mất quân hồi đầu mùa vì nhiều cầu thủ chủ chốt ra đi. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đôn các cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” (tuổi đời trung bình trẻ nhất giải 25 tuổi) lên trám vào những vị trí bị khuyết. Trong đó có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu đá V-League được bố trí đội hình chính liên tục; một số cầu thủ đá trái với vị trí sở trường. Ngoài các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như: thủ môn Đinh Xuân Việt (SN 1983), hậu vệ Lâm Anh Quang (SN 1991); 3 ngoại binh có giá trị chuyển nhượng không quá cao nhưng giá trị sử dụng khá ổn so với nhiều ngoại binh đắt tiền ở một số CLB khác là: Rodrigo Dias, Oussou Konan, Wesley thì vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu được coi là thành công của bóng đá Nam Định. Đây là thành quả của bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của CLB Nam Định mà người đầu tàu là HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ - người truyền lửa tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku ở vòng 9, sau hiệp 1, trong bối cảnh Nam Định đang để thua 3-1 bởi các pha lập công của những ngôi sao đang khoác áo đội tuyển quốc gia, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã nói với các học trò: “Hãy nhìn vào mắt của tôi, các bạn thấy gì không? Là tình yêu và niềm tin của tôi dành cho các bạn. Hãy tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta đang bị dẫn 1-3. Khi vào đầu trận, anh em có thể bị khớp nên bị 3 bàn thua khá sớm. Những người ghi bàn của đội bạn toàn hảo thủ đội tuyển quốc gia (Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn). Nên không có gì quá ngạc nhiên. Việc của chúng ta là không được xuống tinh thần. Nói không với sự bạc nhược, buông xuôi. Phải chiến đấu như thể không còn có ngày mai…”. Từ những lời động viên, khích lệ tinh thần của HLV Nguyễn Văn Sỹ, bước sang hiệp 2, Nam Định đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác, những mảng miếng trong lối chơi đã được các cầu thủ thể hiện bằng những pha bóng có nét với những đường chuyền, tình huống phối hợp, dứt điểm tạo điểm nhấn trong trận đấu. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Nam Định đã ghi liền 3 bàn thắng và chỉ chịu thua 4-3 ở phút 96 bởi cú đá phạt đền của Công Phượng. Sau trận cầu kịch tính này, HLV Kiatisuk của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng thừa nhận chiến thắng của đội nhà là may mắn. Chứng kiến lối chơi của CLB Nam Định trước một Hoàng Anh Gia Lai nhiều ngôi sao và đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, bình luận viên Đặng Phương Nam đã thốt lên: “Thật đáng kinh ngạc vì để dẫn trước 3-0 mà đội Nam Định vẫn gỡ hòa được 3-3. Kinh ngạc thật sự. Đối thủ của họ là Hoàng Anh Gia Lai - một đội bóng quá hay và quá mạnh ở mùa này. Mặc dù thua chung cuộc nhưng Nam Định vẫn khiến người xem ngưỡng mộ và cảm phục. Với những đội bóng có nhân sự khá non trẻ, khi bị dẫn đậm, thường lối chơi dễ bị “phá sản” do tâm lý bị lung lay nhưng Nam Định không thế mà chiến đấu hết mình. Cảm ơn các cầu thủ vì đã “lôi kéo” cảm xúc của khán giả đến với những cung bậc tuyệt vời nhất”. Có thể thấy, những trận đấu không có điểm của CLB Nam Định đều là những trận thua trên tư thế ngẩng cao đầu, như ở trận thua cũng với tỷ số 3-4 trước Becamex Bình Dương ở vòng 7… CLB Nam Định đang khiến cả V-League đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Sau nhiều mùa giải luôn phải vật lộn trụ hạng, đội bóng Thành Nam đang thể hiện bộ mặt khởi sắc ở mùa giải năm nay. Đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang xếp trên hàng loạt đội bóng tên tuổi, giàu tham vọng như: Hà Nội, Topenland Bình Định, TP.HCM, Sài Gòn...

Ngoài HLV Nguyễn Văn Sỹ và các thành viên trong Ban huấn luyện, những chiến thắng của Nam Định có sự đóng góp không nhỏ của thủ lĩnh - đội trưởng Lâm Anh Quang, 2 ngoại binh Rodrigo Dias, Oussou Konan - những người đã đóng góp 11/20 tổng bàn thắng của đội bóng tính đến thời điểm hiện tại. Mùa giải năm nay, đội bóng Thành Nam chỉ đặt mục tiêu chơi tốt từng trận, chiến đấu hết mình, không hướng đến những mục tiêu xa xôi. Phấn đấu đứng ở vị trí từ thứ 7 đến thứ 9 trên Bảng xếp hạng. Ngoài lối chơi thăng hoa, tạo bất ngờ khi nằm trong top 6, CLB Nam Định đang thể hiện 2 thái cực mâu thuẫn ở V-League năm nay khi sở hữu hàng công mạnh nhất (20 bàn) nhưng cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất (18 bàn) tính đến thời điểm hiện tại. Trong 3 trận gần nhất, dù ghi được 9 bàn nhưng đội bóng Thành Nam cũng phải 10 lần vào lưới nhặt bóng. Mùa giải vẫn còn dài, nhưng nhìn chung, CLB Nam Định đã mang đến cho người hâm mộ quê hương những bữa tiệc tinh thần thật sự. Thử thách vẫn còn đang chờ đợi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ khi giai đoạn 1 chỉ còn 3 vòng nữa là khép lại. Đây là khúc cua rất quan trọng bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Nhìn chung, xét về khía cạnh chuyên môn, CLB Nam Định không phải đội bóng được đánh giá có lối chơi quyến rũ nhất, chất lượng đội hình không phải mạnh nhất, càng không phải là đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch nhưng đội bóng Thành Nam đã tạo nên dấu ấn rất đặc biệt của V-League 2021, khiến giải đấu càng trở nên rất đáng xem./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng