Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2020, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra, trong đó có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 7,5% (không đạt 9,5% theo kế hoạch đề ra). Các khó khăn kể trên cộng với hàng loạt chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; gia hạn Nghị định quy định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; gia hạn nộp tiền thuê đất... khiến hoạt động thu ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 3.809,6 tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 4 huyện, thành phố đạt số thu thấp so với dự toán giao đầu năm là: Nam Định, Xuân Trường, Nam Trực, Hải Hậu. Trong đó huyện Xuân Trường, hết tháng 9-2020, tổng thu ngân sách Nhà nước mới đạt 178 tỷ 978 triệu đồng, bằng 38% cùng kỳ năm ngoái, bằng 57% kế hoạch dự toán năm. Ước 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố Nam Định mới 430 tỷ 853 triệu đồng, bằng 58% dự toán năm....

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Nam Định - Mỹ Lộc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thu ngân sách Nhà nước với doanh nghiệp.

Trước tình hình khó khăn kể trên, Cục Thuế tỉnh đề xuất UBND tỉnh tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các địa phương đạt kết quả thu ngân sách Nhà nước thấp, nhờ đó đã xác định thực trạng, hướng tháo gỡ bất cập, nâng cao kết quả thu. Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Thuế và các huyện, thành phố phải tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành bù đắp hụt thu, bổ trợ cho các nguồn thu khó bằng việc tập trung khai thác từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, gồm: thu xuất nhập khẩu, tăng thu cấp quyền sử dụng đất, và thu cấp quyền đấu giá đất; đồng thời tích cực chống thất thu về thuế. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, trong quý IV-2020 ngành Thuế tăng cường chống thất thu thuế bằng các biện pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền hạn và nghĩa vụ của người nộp thuế nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp để từ đó tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Tập trung xác định rõ các nguồn thu, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; đôn đốc thu phí, lệ phí, quỹ đất công ích và các khoản thu khác tại các xã, thị trấn nộp kịp thời vào ngân sách tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Các huyện, thành phố, nhất là các địa phương đạt số thu thấp, đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2020; triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn. Tiếp tục lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các huyện, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn rà soát các cá nhân kinh doanh đủ điều kiện đưa vào quản lý thuế, thường xuyên khảo sát các cá nhân đầu tư mở rộng kinh doanh để điều chỉnh doanh thu tính thuế tương xứng với quy mô kinh doanh. Thu thập thông tin, điều tra, phát hiện và xử lý các trường hợp trốn, lậu thuế, gian lận thương mại, mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ các cá nhân sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn; kiểm tra hoạt động xe vận tải tư nhân, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không kê khai nộp thuế. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kiểm tra niêm yết giá tại các chợ, các cửa hàng dược phẩm... phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nhằm ngăn chặn chống thất thu ngân sách. Việc đẩy mạnh thu thuế xuất nhập khẩu được các địa phương thực hiện bằng các biện pháp: bám sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, tình hình xuất khẩu hàng nông sản, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị. Tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa... và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhất là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan...

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vũ Đình Hồng, nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp kể trên, đến thời điểm hiện nay, kết quả thu ngân sách Nhà nước đã có sự chuyển biến rõ nét, trong đó cả 4 địa phương đạt mức thu thấp cũng tăng nhanh số thu. Để đạt kết quả thu ngân sách cao nhất trong năm 2020, từ nay đến cuối năm Cục Thuế tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19 để đánh giá sát khả năng thu ngân sách Nhà nước; tăng cường giải pháp quản lý, chống thất thu ngân sách; chú trọng giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng thuế trong thời gian dài. Đồng thời, tiếp tục cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế thông qua đẩy mạnh tiến độ triển khai áp dụng hoá đơn điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người nộp thuế. Tập trung mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế trên cơ sở thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có tỷ trọng lớn chuyển giá, tăng cường giám sát các nghiệp vụ về vốn chủ sở hữu và chi phí lãi vay. Các huyện, thành phố tích cực thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, người nộp thuế giảm bớt khó khăn, sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh tạo tiền đề nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn kịp thời điều chỉnh mức thu tương xứng. Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, tăng nguồn thu từ đất, chú trọng xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm đối với trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp./.

