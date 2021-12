Hà Nam: Chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ lúa xuân 2022

Vụ xuân 2022 toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 29.045ha lúa. Thời vụ đang đến rất gần, các địa phương trong tỉnh bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm sản xuất thắng lợi.

Sản xuất vụ lúa xuân 2022 được bố trí lịch thời vụ phù hợp trong điều kiện thời tiết theo dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm. Cụ thể, 100% diện tích gieo cấy ở trà xuân muộn, thời gian gieo mạ với lúa lai từ 25 đến 31-1-2022, lúa thuần từ 4 đến 10-2; lúa gieo thẳng từ 4 đến 15-2. Về cơ cấu giống cũng có sự điều chỉnh theo hướng hàng hóa giá trị cao, với việc bố trí tỷ lệ lúa chất lượng 45%, lúa lai 40-45%, lúa thuần năng suất cao 15%. Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí và quy hoạch những vùng sản xuất tập trung cho từng giống, theo hướng cùng giống, cùng trà, cùng quy trình chăm sóc…

Thừa Thiên - Huế: Năm 2022, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7,5%

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, nhưng tỉnh vẫn hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỉnh có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 4,36%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.109 tỷ đồng, vượt 66,7% dự toán, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 1.022 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, vượt 11% kế hoạch năm... Năm 2022, HĐND tỉnh đề ra 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 6,5-7,5%; GRDP bình quân đầu người là 2.350-2.400 USD; Vốn đầu tư toàn xã hội 28.000-28.500 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.861 tỷ đồng, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu 1.130 triệu USD…

Hưng Yên: Phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Sở Công Thương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề “Xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc và EU” nhằm thông tin, giới thiệu tiềm năng, điều kiện, cách thức xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc và EU cho các hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Trung Quốc và EU là 2 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Đối với tỉnh Hưng Yên, mặc dù nông sản, thực phẩm của tỉnh xuất khẩu vào 2 thị trường này chưa nhiều nhưng để thâm nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường quốc tế thì Trung Quốc và EU cũng là những thị trường trọng tâm cho xuất khẩu nông sản hàng hoá của tỉnh trong thời gian tới./.

