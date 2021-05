Tin trong nước

Hải Dương: Nghiệm thu hệ thống hun khử trùng quả vải xuất khẩu

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu quả vải tươi sang các thị trường “khó tính”, tỉnh Hải Dương đã được Cục BVTV, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt cho lắp đặt bốn hệ thống xông hơi khử trùng. Trong đó, Công ty Sản xuất thương mại Rồng Đỏ lắp đặt hai hệ thống, Công ty CP Ameii Việt Nam lắp đặt một hệ thống và Công ty Xuất khẩu nông sản Hưng Việt một hệ thống. Việc lắp đặt hệ thống hun được đảm nhiệm bởi Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Các hệ thống hun khử trùng xử lý quả vải bằng Methyl Bromide có công suất 15-16 tấn quả/ngày.

Hệ thống hun trùng xử lý quả vải bằng Methyl Bromide có khả năng làm sạch 100% các đối tượng dịch bệnh trên quả vải. Một hệ thống hun khử trùng có giá thành lắp đặt hoàn thiện là hơn 420 triệu đồng. Sau khi kiểm tra quy trình lắp đặt, chạy thử, Cục BVTV đánh giá các hệ thống khử trùng của Hải Dương bảo đảm tiêu chuẩn vận hành và chất lượng khử khuẩn, đủ điều kiện đi vào hoạt động. Theo Cục BVTV, hiện nay tỉnh Hải Dương là đơn vị có 4/5 hệ thống hun khử trùng trong toàn quốc. Dự kiến vụ vải này, tỉnh Hải Dương sẽ xuất khẩu khoảng gần 1.000 tấn quả vải tươi sang Nhật Bản.

Hậu Giang: KITA Group tài trợ xây dựng cầu nông thôn

Công ty cổ phần Tập đoàn KITA Group (KITA Group) cho biết vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Mỹ và xã Vĩnh Viễn A tổ chức khởi công cầu Út Xiệp, ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Cây cầu được xây dựng với chiều dài 25m, ngang 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí đầu tư 300 triệu đồng, do KITA Group tài trợ. Cây cầu trước kia là cầu ván, sau thời gian dài sử dụng nên đã xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Sau khi cầu mới hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người đi lại và giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. “KITA Group dành sự quan tâm đặc biệt đến các chương trình an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của KITA Group với cộng đồng, mong muốn được chia sẻ đến những nơi còn khó khăn, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho xã hội” - KITA Group cho biết. Trước đó, KITA Group cũng đã tài trợ xây dựng cầu dân sinh tại các địa bàn tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thuỷ và tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang./.

Theo nhandan.com.vn