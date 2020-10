tin vắn trong nước

Hải Phòng: Tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã chỉ đạo mở chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đến người dân, doanh nghiệp, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân. UBND thành phố đã thực hiện giám sát, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu, qua đó, bước đầu khắc phục được tình trạng trì trệ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, góp phần giảm các nhiệm vụ bị chậm, quá hạn; trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành giải quyết công việc cũng được nâng lên rõ rệt.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng. Từ đầu năm đến nay, thành phố có thêm 54 dự án được cấp phép đầu tư mới với số vốn đầu tư đạt 478,75 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục CCHC theo hướng thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có đột phá, sáng tạo nhằm đạt hiệu quả cao. Trong đó, thành phố tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tới tất cả các sở, ngành, quận, huyện.

Yên Bái: Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái Lê Thị Hồng Vân cho biết: Bệnh sốt xuất huyết hiện diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng cả về số ca mắc và địa bàn có ca bệnh.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường các biện pháp truyền thông về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; triển khai các hoạt động giám sát vector truyền bệnh; cập nhật thông tin về tình hình bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, hạn chế không để lây lan ra cộng đồng…

Trước khả năng nguồn lây bệnh từ muỗi cư trú tại các xe khách chạy liên tỉnh thường được bảo dưỡng, sửa chữa tại khu vực, đoàn đã tổ chức hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường sống, úp các vật dụng chứa nước không sử dụng để tránh làm nơi bọ gậy có thể sinh sôi và phát triển, đồng thời tiến hành phun thuốc diệt muỗi, tại khu vực đường Đào Tấn, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Đà Nẵng: Thu hút 66 dự án FDI

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố chịu tác động bởi 2 đợt dịch COVID-19, trong đó, đợt dịch thứ 2 đã gây ra những tác động nặng nề đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân thành phố.

Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong 9 tháng năm 2020 ước đạt hơn 2 triệu lượt khách, giảm 62,3% so cùng kỳ năm 2019; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 9.784 tỷ đồng, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 39.994 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 2019, đạt 56,1% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 1.073 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ 2019, đạt 60,1 % kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 140,88 triệu USD; trong đó, có 66 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 121,78 triệu USD; có 9 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 15,038 triệu USD…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các sở, ban, ngành đã giải đáp nhiều vấn đề trên địa bàn được dư luận quan tâm trong thời gian qua như: Công tác giải tỏa, đền bù tại Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; kết quả triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19; công tác xử lý vấn đề người nước ngoài nhập cảnh trái phép./.

Theo qdnd.vn