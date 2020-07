tin vắn trong nước

Ninh Bình: Có thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 1-7, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết công tác 6 tháng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo huyện Yên Mô đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Ban Chỉ đạo huy động mọi nguồn lực ưu tiên để hoàn thành mục tiêu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, đặc biệt ở các xã đăng ký hoàn thành dồn điền đổi thửa vào năm 2020... 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai chương trình một cách toàn diện, đồng bộ, lồng ghép các chương trình, dự án hợp lý, hiệu quả trong đầu tư, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm...

Long An: Tìm kiếm, quy tập hơn 35.500 hài cốt liệt sĩ

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 35.516 mộ (hài cốt) liệt sĩ. Trong đó, 25.659 mộ đã được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ; 9.168 mộ được đưa về gia đình quản lý, chăm sóc; 689 mộ được bàn giao cho địa phương khác. Bên cạnh đó, trong tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được, có 16.994 mộ đã xác định được danh tính. Số mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn tỉnh ước tính 13.388 liệt sĩ. Giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 5-2020, có 100% xã, phường, thị trấn và 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 83 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 10 bộ xác định được danh tính) thuộc các địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Tân Thạnh, Châu Thành, Tân Trụ và tổ chức truy điệu, an táng vào các nghĩa trang theo quy định. Hội nghị đã chỉ ra những khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như, hồ sơ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh chưa được chuẩn hóa, thiếu rất nhiều thông tin. Bên cạnh đó, do chiến tranh xảy ra ác liệt, các đơn vị tham gia chiến đấu không nắm được chính xác số lượng liệt sĩ hy sinh trong từng trận đánh và nơi chôn cất ban đầu; cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, dẫn đến địa hình, địa vật đã thay đổi rất nhiều, các nhân chứng trực tiếp đã lớn tuổi hoặc từ trần./.

