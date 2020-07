tin vắn trong nước

Lào Cai: Mưa lũ thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, mưa lũ trong hai ngày từ mùng 2 đến 4-7 tại Lào Cai đã khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, nhà cửa bị ngập lụt, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính trên 10 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hướng Tây Bắc - Đông Nam, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 2-7 đến sáng 4-7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Mưa lớn gây lũ lụt đã khiến nhiều tài sản bị thiệt hại. Trong đó, về nhà ở, có 28 nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang đôn đốc các địa phương thực hiện công tác trực ban 24/24 giờ, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Đồng Nai: Nông sản chủ lực phát huy thế mạnh

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh này đã hình thành được 25 vùng cây trồng chủ lực là cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái… Trong đó, có nhiều cây trồng đặc sản có tiếng trên thị trường như: hồ tiêu, xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, thanh long ruột đỏ... và trên 90% diện tích các loại cây trồng đều sử dụng giống mới. Có thể thấy, từ nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai là địa phương có khá nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh thuộc danh mục 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia của Bộ NN và PTNT, trong đó có những sản phẩm từ trồng trọt như cao su, cà phê, điều, hồ tiêu… Để nâng cao chất lượng cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Đồng Nai cũng tập trung xây dựng đề án nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu lựa chọn các mặt hàng nông lâm sản chủ lực trong bối cảnh hội nhập.

Vĩnh Long: Hướng tới ngành chăn nuôi phát triển bền vững

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN và PTNT Vĩnh Long), toàn tỉnh hiện có 110 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, trong đó có 76 trang trại ứng dụng cơ giới hóa với quy trình chăn nuôi tiên tiến… Tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trước thực tế này, tỉnh đang định hướng chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp; tập trung các dự án ưu tiên có định hướng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp về con giống, mô hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học, xây dựng các cơ sở nuôi an toàn dịch bệnh và thực hành nuôi tốt - VietGAP. Theo đó, chăn nuôi theo mô hình tập trung sẽ giúp người chăn nuôi vừa tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất, chủ động được trong công tác tiêm phòng, giảm thiểu bệnh tật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững hơn. Nhiều địa phương ở Vĩnh Long đã triển khai thực hiện được những mô hình xử lý chất thải, chăn nuôi an toàn sinh học bảo vệ môi trường khá tốt./.

Theo nhandan.com.vn