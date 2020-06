tin vắn trong nước

Sơn La: Tổ chức hội thi tuyên truyền thực hiện Luật An toàn giao thông

Trong hai ngày 6 và 7-6, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 9 năm 2020 về thực hiện Luật An toàn giao thông. 12 đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Nội dung gồm: thi xe tuyên truyền, câu chuyện thông tin, triển lãm ảnh, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, cảnh báo về nguy cơ gây tai nạn giao thông, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội; nhất là việc lạm dụng sử dụng rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông.

Long An: Thông xe cầu Tân An trên Quốc lộ 1A và 5 cầu trên Quốc lộ N1

Sáng 7-6, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe cầu Tân An trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An và 5 cây cầu trên Quốc lộ N1 thuộc địa bàn tỉnh Long An.

5 cầu trên Quốc lộ N1 gồm: Mỏ Heo, Kênh T62, Kênh T4, Kênh T2 và Kênh T61 thuộc địa bàn 2 huyện Đức Huệ và Thạnh Hóa, giáp biên giới với Campuchia, thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư cho 6 cầu là 165 tỷ đồng (trong đó cầu Tân An 110 tỷ đồng). Quy mô xây dựng các cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Mặt cắt ngang phù hợp với cấp đường quy hoạch 7,5m đến 22m và phù hợp với quy hoạch đô thị. Ban Quản lý dự án 6 được Bộ GTVT giao nhiệm vụ quản lý điều hành dự án này.

Theo Bộ GTVT, việc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Tân An và 5 cầu trên tuyến Quốc lộ N1 địa bàn tỉnh Long An sẽ xóa bỏ các điểm nghẽn về ùn tắc và an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từ thành thị đến nông thôn, kết nối vùng sâu vùng xa gồm các huyện nghèo biên giới giáp nước bạn Campuchia để tạo đà kết nối các tuyến vận tải nhằm đưa được hàng hóa tiếp cận nhanh về các trung tâm chế biến và tiêu thụ của tỉnh./.

