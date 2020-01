tin vắn trong nước

Hà Tĩnh: Mang Tết đến với những mảnh đời bất hạnh

Tối 6-1, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo 2020”.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn 4,53%, cận nghèo còn 5,06%. Trong đó, do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, tai nạn rủi ro, nhiều hộ gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh đang hàng ngày vật lộn với cuộc sống nghèo đói, túng thiếu, chống chọi với ốm đau, bệnh tật. Bằng tình thương, trách nhiệm, với sự chung tay, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể và cả cộng đồng, nhiều hộ nghèo đã được cưu mang, giúp đỡ, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao biểu trưng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Ban Tổ chức cũng đã trao 32 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên: Triển khai mô hình chăn nuôi bò thịt

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại các xã An Thọ và An Dân của huyện Tuy An. Ban đầu trung tâm tuyển chọn từ các hộ dân 180 con bò thải già yếu, gồm bò cái không còn khả năng sinh sản, bò đực già yếu không còn sử dụng cày kéo,... trọng lượng bình quân khoảng 200 kg/con.

Sau đó, trung tâm tẩy ký sinh trùng, hướng dẫn các hộ dân cách chăm sóc vỗ béo theo đúng quy trình kỹ thuật. Bò nuôi nhốt trong chuồng khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Thức ăn cho bò, ngoài rơm khô, cỏ tươi, còn được bổ sung thức ăn công nghiệp và một số thức ăn chế biến. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật do cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn, chỉ sau ba tháng vỗ béo, hầu hết đàn bò tăng trọng trung bình từ 700 gram đến 800 gram/con/ngày, trừ hết chi phí, mỗi hộ thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/con.

Đến nay, mô hình đã được nhân rộng, số lượng bò thịt vỗ béo của hai xã An Thọ và An Dân đã tăng lên 500 con. Nhiều hộ dân từ các xã lân cận, như An Thạch, An Định, thị trấn Chí Thạnh cũng đến tham quan học hỏi và mạnh dạn phát triển đàn bò thịt, đưa vào vỗ béo gần 3.000 con, góp phần cung cấp một lượng thịt bò có chất lượng ra thị trường. Người nuôi còn tận dụng lượng chất thải từ chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng, nhất là trồng cỏ phục vụ thức ăn cho bò./.

Theo baotintuc.vn