Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8-1, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Phó Chủ tịch nước: Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan. Nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và gia đình, cùng tập thể Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Việc trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đức Lương và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với những thành tích và công lao cống hiến trong quá trình hoạt động cách mạng của hai đồng chí.

Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của hai đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thay mặt hai đồng chí được nhận Huy hiệu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ cảm kích được trao tặng phần thưởng cao quý nhân dịp này. Đây là niềm vinh dự đặc biệt đối với cá nhân hai đồng chí cùng gia đình và Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, đã luôn tạo điều kiện để đồng chí cống hiến cho Đảng, cho đất nước; cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước về sự cộng tác, lòng nhiệt thành và tâm huyết trong công tác.

Bày tỏ niềm tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng sớm bồi dưỡng, rèn luyện và giao trọng trách, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng, giàu truyền thống, được Bác Hồ đích thân sáng lập, rèn luyện và đã lập chiến công sáng chói, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta từ một nước nô lệ trở thành một nước độc lập tự chủ, từ chỗ nghèo nàn lạc hậu vươn lên phát triển rực rỡ như ngày nay.

Bước vào năm 2020, năm kết thúc nhiệm kỳ khóa XII, chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa XIII, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước trên các lĩnh vực. Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp đầu năm mới 2020 và Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đã nêu bật những thành tựu to lớn của đất nước, đồng thời bày tỏ quyết tâm hướng đến một đất nước Việt Nam cường thịnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ tin tưởng, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc./.

