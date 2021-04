Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Ngày 5-4, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 7 (khóa XX) sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đồng thí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I-2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVD-19; BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"; đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, đảm bảo mọi nhà, mọi người được đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo bài bản, chủ động, đảm bảo theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Công tác kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ được chuẩn bị và tổ chức thực hiện dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nên đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành phân công nhiệm vụ cho 15/15 đồng chí Ủy viên Ban TVTU; cơ bản hoàn thành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và việc gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể, cá nhân, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,56% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn ước đạt 13.015 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ 3 tháng đầu năm ước giảm 1,8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn quý I ước đạt 570 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 289 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. Hoàn thành thu hoạch 9.521ha cây vụ đông, gieo cấy được 71.816ha vụ xuân; trong đó gieo sạ chiếm 62% diện tích. Tổng số vốn đăng ký đầu tư trong nước vào địa bàn tỉnh cao hơn 4,8 lần so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công nằm trong tốp các tỉnh cao nhất trong cả nước. Tỉnh tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm như tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; xây dựng tuyến đường bộ đoạn qua tỉnh Nam Định; xây dựng đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định; các dự án Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C... Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, đúng luật.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số địa phương thời gian đầu còn lúng túng. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, còn 29 đơn vị cấp xã thuộc 6 huyện, thành phố cơ cấu nữ ứng cử đại biểu HĐND chưa đảm bảo theo quy định. Một số nội dung công việc có tiến độ thực hiện còn chậm như việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thành phố; thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xây dựng Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc). Việc thực hiện thủ tục hành chính, chất lượng công tác tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Vi phạm đất đai tại một số nơi vẫn còn xảy ra...

Trong quý II, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng Luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW để triển khai thực hiện trong năm 2021. Tiếp tục triển khai bố trí, sắp xếp cán bộ và chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung ban hành các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX như kế hoạch đã định. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ theo kế hoạch. Tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của BCH, Ban TVTU và cấp ủy, chính quyền các cấp nên kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh trong quý I năm 2021 là khá toàn diện. Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Tập trung ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX. Tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020). Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đối với các Đề án thực hiện trong năm 2021. Tiếp tục triển khai bố trí, sắp xếp cán bộ và chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2021 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 2017 của Bộ Chính trị. Tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ, Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch đề ra. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó sớm hoàn thiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; Nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định; Nghị quyết về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển. Chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thành phố; đặc biệt là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như tuyến đường trục phát triển; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Khu trung tâm lễ hội văn hóa Trần; khu đô thị trung tâm và khu dân cư tập trung các huyện... Phối hợp triển khai thực hiện dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Bến Mới; hoàn thiện các thủ tục xây dựng cầu Đống Cao. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực như Vingroup, FLC... Làm tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Xuân Thu