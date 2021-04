An ninh - trật tự

Điều tra, khám phá nhiều chuyên án liên quan đến trật tự an toàn xã hội

Trong 3 tháng đầu năm nay, các lực lượng Công an tỉnh đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, điều tra khám phá nhiều chuyên án liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

Trên lĩnh vực hình sự, lực lượng Công an tỉnh đã xác lập, điều tra, khám phá 26 chuyên án; triệt phá 9 băng nhóm, 29 đối tượng hình sự; bắt, vận động đầu thú 59 đối tượng truy nã; điều tra, làm rõ 86/96 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,58%; khởi tố 43 vụ liên quan đến cờ bạc, 10 vụ liên quan mại dâm; lập 11 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, 3 hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, 273 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trên lĩnh vực ma túy, lực lượng Công an xác lập, đấu tranh với 19 chuyên án, bắt 41 đối tượng; triệt xóa 5 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, 2 điểm phức tạp về bán lẻ ma túy, 1 tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phát hiện, bắt giữ 641 vụ, 766 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm hơn 6kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1,6kg heroin, 51.076 viên ma túy tổng hợp, 1,5kg ketamin, 1 khẩu súng K54 và 4 viên đạn, 19 bộ sử dụng ma túy tổng hợp, 3 cân tiểu ly cùng nhiều vật chứng khác. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 201 vụ, 228 bị can; xử lý hành chính 440 vụ, 538 đối tượng; lập 246 hồ sơ đưa đối tượng vào diện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 37 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Trên lĩnh vực kinh tế, Công an tỉnh đã đấu tranh với 9 chuyên án; khởi tố 9 vụ, 10 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng; xử lý hành chính 111 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn, nhãn mác hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ; xử lý hành chính 218 vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thú y, lâm sản, quản lý chất thải, xả thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép, phạt tiền trên 500 triệu đồng./.

Xuân Thu