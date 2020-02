Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: Minh bạch thông tin, huy động nhân dân chủ động tham gia phòng, chống dịch

Sáng nay, 1-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (dịch bệnh nCoV) gây ra. Dự hội nghị ở đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị, hiện nay, dịch bệnh do nCoV gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Việt Nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch do có đường biên giới dài với Trung Quốc, lưu lượng người qua lại, giao thương, làm việc lớn; khách du lịch, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam đông. Tính đến 0h ngày 1-2-2020, ở nước ta đã ghi nhận 6 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trong đó có 4 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc, đều có tiền sử đi về từ Vũ Hán (Trung Quốc), tiếp xúc với người bệnh; 153 người nghi ngờ mắc bệnh. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã chủ động, có nhiều biện pháp mạnh, quyết liệt phòng chống dịch bệnh theo Công văn của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của các bộ, ngành chức năng. Bộ Y tế đã thành lập 25 đội phản ứng nhanh, Bộ Quốc phòng đã thành lập 20 đội và đã thực hiện kết nối trực tuyến 21 bệnh viện với Bộ Y tế để thống nhất chỉ đạo, phối hợp trong chuyên môn kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo 4 bệnh viện quân đội tuyến Trung ương sẵn sàng hỗ trợ, tham gia phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và đang kiểm soát tốt tình hình.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị ở đầu cầu tỉnh ta

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ban, ngành chức năng đã tập trung triển khai chỉ đạo các nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giải đáp một số vấn đề các địa phương quan tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông cho người dân nắm được các giải pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng tại khu vực biên giới, cửa khẩu tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ công dân các nước đến Việt Nam từ vùng có dịch và công dân Việt Nam về nước từ vùng dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường việc giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam về quê ăn tết nay trở lại Việt Nam, cách ly, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong vòng 14 ngày; cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh; thực hiện việc khử trùng các điểm nghi ngờ dịch bệnh theo quy định. Hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội; tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức khai mạc; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế tham gia lễ hội, các nơi tập trung đông người. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, yêu cầu các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi cần thiết. Các bệnh viện được phân công sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện tiếp nhận, sàng lọc và xử lý tại chỗ, đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm ra cộng đồng. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị chủ động việc sản xuất các trang thiết bị phòng chống dịch; cung ứng đủ phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chỉ đạo việc hỗ trợ nhân lực y, bác sĩ cho các địa phương có dịch bệnh; xây dựng kịch bản về diễn biến của dịch và kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh. UBND các cấp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do Chủ tịch UBND Trưởng Ban, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế trên tinh thần “4 tại chỗ”; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời; phổ biến các biện pháp hướng dẫn để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng và phối hợp với các cơ quan chức năng phòng chống dịch hiệu quả.

Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra hiện đang diễn biến rất phức tạp. Đây là dịch bệnh đặc biệt có nhiều điểm khác với các dịch bệnh xảy ra trước đây nhưng chúng ta đã triển khai các giải pháp phòng, chống sớm trước một bước và còn mạnh hơn cả khuyến cáo của WHO, thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động, quyết liệt “luôn luôn đặt mức sẵn sàng, cao hơn mức bình thường” và là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trên tinh thần “tính đến tình huống xấu hơn, thậm chí tình huống xấu nhất để nhằm mục đích không có tình huống không xấu hơn và không phải đối phó với tình huống xấu nhất”. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra hiện chưa có thuốc đặc trị, phương pháp căn bản là phòng ngừa. Các ngành, các địa phương cần quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch nhưng phải bình tĩnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu “minh bạch toàn bộ thông tin về các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, trường hợp cách ly cộng đồng… để người dân nhận thức rõ tình trạng, từ đó có các giải pháp cùng tham gia phòng chống dịch”; kiên quyết rút giấy phép kinh doanh của những cơ sở, cửa hàng tăng giá bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện và các đơn vị kinh doanh bưu chính không nhận vận chuyển bưu kiện là khẩu trang và dung dịch sát khuẩn để chống thu gom trong nước bán ra nước ngoài kiếm lời. Bộ Công Thương chỉ đạo công tác sản xuất khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, ưu tiên phân phối phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch nCoV nhưng không quên nhiệm vụ phòng chống các dịch bệnh khác. Việc phun thuốc phòng, chống dịch chưa thể đặc trị vi rút nCoV nhưng có tác dụng kiềm chế sự phát triển của vi rút, đặc biệt không phát sinh dịch trong dịch; qua đó, hình thành thói quen tốt trong thực hành chống dịch; củng cố thói quen, phương thức của người dân, ngành Y tế, các cơ quan khi phòng, chống các loại dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân